Libya'daki sel felaketinin başladığı an Günlerdir sel felaketi ile mücadele veren Derne kentinde binlerce kişi can verdi. Bölgedeki barajın çökmesi sonucunda şehrin sular altında kaldığı anlar ise kameraya yansıdı.

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İHA

Libya'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağışlar etkili oldu.

Etkili olan şiddetli yağışlar ve 2 barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi, Derne kentinde büyük yıkıma neden oldu.

Selin vurduğu anlar kamerada

Bölgedeki barajın çökmesi sonucu şehrin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sel sularının saniyeler içinde hızla ilerlediği ve nehre dönüşen sokaktaki onlarca aracı sürüklediği görülüyor.

Cenazeler toplu mezarlara gömülüyor.

Binlerce can kaybının yaşandığı ülkede bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre şu ana kadar en az bin kişi toplu mezarlara defnedildi.

DSÖ'den çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok uluslararası yardım kuruluşu ise Libyalı yetkililere cesetleri toplu olarak gömmemeleri çağrısında bulundu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kayıt altında tutulduğu mezarlıklara defnedilmesi gerektiği ifade edildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Yüzlerce cesedin denize sürüklendiği Derne'de ayrıca enkaz altında kalan birçok kişi olduğu tahmin ediliyor.

İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, uluslararası sivil toplum kuruluşları da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Can kaybı 11 bin 300'e çıktı

Ancak altyapının çökmesi, yolların kapalı olması, elektriğe, suya ve yakıta erişimin olmaması nedeniyle yardım çalışmaları yavaş ilerliyor.

Libya Kızılayı tarafından dün yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)