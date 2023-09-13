Libya'daki sel felaketinin yol açtığı büyük yıkım Sel felaketinin vurduğu Libya'da Derne şehrinin felaketten önce ve sonra çekilen havadan görüntüsü, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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Libya'yı sel yıktı geçti...

Orta Akdeniz'de etkili olan Daniel Fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

Özellikle Derne şehri yerle bir oldu.

Şehirleri yerle bir eden sel felaketinde ölü ve kayıp sayısı her geçen dakika artıyor.

Sadece Derne'de 5 bin 200 ölü

Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişinin öldüğünü duyurdu.

Toplam ölü sayısı 6 bin oldu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp sayısı 10 bini geçti

Binlerce ölü ve yaralının olduğu bilgisi gelen Libya'ya ilişkin Kızılhaç'tan açıklama yapıldı.

Buna göre Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Bölgede Türkiye'nin de içinde bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Derne'nin öncesi ve sonrası

Bir yandan kayıplar aranırken bir yandan da yaralar sarılıyor.

Diğer yendan felaketin büyüklüğü de ortam sakinleşirken gün yüzüne çıkıyor.

Bu kapsamda sel felaketinin vurduğu Derne şehri havadan görüntülendi.

Selden önce ve sonra çekilen görüntülerdeki yıkımın boyutlarının, tüyler ürperten cinsten olduğu ortaya çıktı.