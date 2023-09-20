Libya'yı sel vurdu! Felaketin boyutu uydu görseliyle ortaya çıktı Selden önemli ölçüde etkilenen Libya'nın Derne kentinde oluşan tahribatın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Aradan geçen 10 günün ardından uydu kareleri paylaşıldı.

DHA

Kuzey Afrika ülkesi Libya, sel felaketi ile mücadele ediyor...

10 Eylül'de yaşanan sel olayı, bölgeyi adeta yerle bir etti.

Daniel Fırtınası'nın ardından gelen sel felaketi, özellikle Derne kentini olumsuz etkiledi.

Deprem etkisi yaratan ve bölgedeki binaları enkaza çeviren afetle günlerdir mücadele ediliyor.

Bölgede çalışmalar sürüyor

Bir yandan sele kapılan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar yürütülüyor bir yandan da selin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışılıyor.

Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden de yardım ekipleri sürece destek veriyor.

Yıkımın uydu kareleri ortaya çıktı

Aradan geçen 10 günün ardından Rus uzay ajansı Roscosmos, sel felaketinin yaşandığı bölgeye ait ‘öncesi ve sonrası’ uydu görsellerini paylaştı.

Uydu fotoğrafı yıkımın büyüklüğünü ortaya koydu.

"Derne bölgesine bir günde bir yıllık yağış düştü"

Roscosmos açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kanopus-V uzay aracından alınan görüntü, Libya'nın Derne kentinde meydana gelen feci sel felaketinin sonuçlarını gösteriyor. Akdeniz kasırgası Daniel, 10 Eylül'de ülkenin doğusunda etkili oldu ve bu bölgelerde son derece nadir görülen şiddetli yağışları beraberinde getirdi.



Derne bölgesine bir günde bir yıllık yağış düştü. Şehri, yakındaki vadiden gelen çamur akıntılarından koruyan iki baraj, bu kadar yüksek su basıncına göre tasarlanmamıştı. Yaklaşık 30 milyon metreküp su, şehre akarak kıyı mahallelerinin tamamını silip süpürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)