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    Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında buluştu

    Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında buluştu

    Aşkabat'ta görüşen Erdoğan, Aliyev ve Alvi'nin neşeli anları kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yüz ifadesi ise dikkat çekti.
    • Detay Haber
    • 28.11.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 12:23
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    Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

    Zirveye liderlerin açıklamalarının yanı sıra objektiflere yansıyan kareler de damga vurdu.

    LİDERLER AŞKABAT'TA BİR ARAYA GELDİ

    Toplantı kapsamında bir araya gelen ve bir salonda sohbettiği görülen liderler, ikili görüşme fırsatı da yakalamış oldu.

    REİSİ'NİN DİKKAT ÇEKEN YÜZ İFADESİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yer aldığı kare dikkat çekti.

    Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında buluştu #1

    "GÜNDEM KARABAĞ"

    Sohbet sırasında Erdoğan, Aliyev ve Alvi'nin son derece neşeli olduğu görülürken, Reisi'nin yüz ifadesi objektiflere takıldı.

    Söz konusu fotoğrafla ilgili yapılan yorumlarda "Öyle görünüyor ki gündem Karabağ" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında buluştu #2

    TÜRKİYE AZERBAYCAN'I, İRAN ERMENİSTAN'I DESTEKLEDİ

    Türkiye'nin de desteğini alan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya başarmış, Ermeni ordusu ağır bir mağlubiyet yaşamıştı.

    İran ise Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ı desteklemesiyle biliniyor.

    Liderler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında buluştu #3

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