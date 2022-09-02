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- Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu
- 02.09.2022 - 18:45
- Güncelleme : 02.09.2022 - 19:14
İsviçre ve Avusturya arasında yer alan ve Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn’da art arda 2 deprem kaydedildi.
Parlamento oturumunda, deprem sigortası ile ilgili yaşanan tartışma esnasında meydana gelen depremler endişeye neden oldu.
Milletvekilinin şaşkın anları kameraya yansıdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilk sarsıntının hissedilmesiyle konuşmasına ara veren İlerici Yurttaşlar Partisi (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr’ın etrafına bakınarak gülümsemeye çalıştığı görüldü.
Ardından konuşmasına devam eden milletvekili, ikinci sarsıntının yaşanmasıyla endişeye kapıldı.
Oturum ertelendi
İHA'da yer alan habere göre, art arda yaşanan depremlerin ardından parlamento oturumu ertelendi.
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu VİDEO