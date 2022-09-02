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    Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu

    Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası ile ilgili konuşulduğu esnada meydana gelen depremler siyasetçileri korkuttu.
    • 02.09.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 19:14
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    Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu

    İsviçre ve Avusturya arasında yer alan ve Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn’da art arda 2 deprem kaydedildi.

    Parlamento oturumunda, deprem sigortası ile ilgili yaşanan tartışma esnasında meydana gelen depremler endişeye neden oldu.

    Milletvekilinin şaşkın anları kameraya yansıdı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilk sarsıntının hissedilmesiyle konuşmasına ara veren İlerici Yurttaşlar Partisi (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr’ın etrafına bakınarak gülümsemeye çalıştığı görüldü.

    Ardından konuşmasına devam eden milletvekili, ikinci sarsıntının yaşanmasıyla endişeye kapıldı.

    Oturum ertelendi

    İHA'da yer alan habere göre, art arda yaşanan depremlerin ardından parlamento oturumu ertelendi.

    Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu VİDEO

    Lihtenştayn da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu #1

    Lihtenştayn da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu #2


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