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Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu

Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası ile ilgili konuşulduğu esnada meydana gelen depremler siyasetçileri korkuttu.