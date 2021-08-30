Lindsey Graham: Yeni 11 Eylül ihtimali tavan yaptı

Graham, Afganistan'dan ayrılmayla birlikte saldırıların arttığı dönemde, 11 Eylül uyarısı yaptı. Senatör, "Müttefiklerimize sırtımızı döndük. Saldırı koşullarını oluşturduk" şeklinde konuştu.

ABD'nin önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerinden Lindsey Graham, Başkan Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme biçimine tepki gösterdi.

Ülkesindeki 11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlatan Graham, Biden'ın azledilmesi gerektiğini savundu.

GRAHAM'DAN SALDIRI UYARISI

Graham, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle "11 Eylül 2001'de yaşananlara benzer şekilde daha fazla terör saldırısı ihtimalinin" yüksek olduğunu söyledi.

ABD ordusunun çekilme sürecinin son aşamasına girdiği bir dönemde Afganistan'da daha korkunç tabloların ortaya çıkacağı görüşünü paylaşan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ 11 EYLÜL İÇİN KOŞULLARI OLUŞTURDUK"

"Bizimle cesurca savaşan binlerce Afgan müttefiki ardımızda bırakıyoruz. Yüzlerce Amerikan vatandaşını geride bırakıyoruz. Başka bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı. Drone saldırıları DEAŞ'ı parçalamayacak. DEAŞ militanlarının sayısı ikiye katlandı. Müttefiklerimize sırtımızı döndük. Yeni bir 11 Eylül için koşulları oluşturduk."