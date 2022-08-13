Litvanya, Bayraktar TB2 görselini posta puluna bastı

Litvanya, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 göndermek için halkın para toplamasını ölümsüzleştirerek en popüler puluna basarak internette satışa sundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken Litvanya'dan Ukrayna'ya destek adımı gelmişti.

Ukrayna'ya, Bayraktar TB2 göndermek için halk kendi arasında para toplamıştı. Baykar şirketi ise bu kampanyaya kayıtsız kalmak istemeyip ücretsiz olarak Litvanya'ya Bayraktar TB2 yollamıştı.

"Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." demişti.





Bayraktar TB2'ye özel pul bastılar

Bu olayın ardından Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını, Türk İHA'sı için özel bir posta pulu basarak ölümsüzleştirdi.

"Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı"



Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." açıklamasını yaptı.

Pulun üzerinde, uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alıyor.

"Litvanya'da satılan en popüler pul"

Posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu.

Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." dedi.

Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon euro toplandı.