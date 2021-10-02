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- Litvanya'da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı
Litvanya'da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı
Doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metalik nesneleri yutmaya başlayan adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı.
- DHA
- 02.10.2021 - 15:37
- Güncelleme : 02.10.2021 - 16:42
Litvanya'da kimliği açıklanmayan bir adam, liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Klaipeda Üniversite Hastanesi'nde röntgeni çekilen adamın midesinde bazıları 10 santim olan metal parçaları görüldü.
3 SAAT SÜRDÜ
Talihsiz adam hemen ameliyata alınırken, operasyonu yöneten cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı.” dedi.
ALKOLÜ BIRAKTI, METAL YUTMAYA BAŞLADI
Doktor, adamın alkol içmeyi bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını açıkladı.
Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.