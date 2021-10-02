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    Litvanya'da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı

    Doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metalik nesneleri yutmaya başlayan adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 16:42
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    Litvanya'da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı

    Litvanya'da kimliği açıklanmayan bir adam, liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

    Klaipeda Üniversite Hastanesi'nde röntgeni çekilen adamın midesinde bazıları 10 santim olan metal parçaları görüldü.

    3 SAAT SÜRDÜ

    Talihsiz adam hemen ameliyata alınırken, operasyonu yöneten cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı.” dedi.

    ALKOLÜ BIRAKTI, METAL YUTMAYA BAŞLADI

    Doktor, adamın alkol içmeyi bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını açıkladı.

    Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

    Litvanya da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı #1

    Litvanya da alkolü bırakan adamın midesinden çivi ve vida çıktı #2

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