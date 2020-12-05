Litvanya'da eşcinsellik karşıtı politikacı, Zoom'da bir erkekle görüldü

Eşcinsel evlilik karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Litvanyalı politikacı Petras Grazulis’in Zoom yayınında, ekrana yarı çıplak bir erkek yansıdı.

Avrupa, eşcinsel evliliklere karşı olan politikacılarının yakalandığı görüntülerle çalkalanıyor.

Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması olayının şoku devam ederken, benzer bir olay da Litvanya'da yaşandı.

EŞCİNSEL KARŞITI POLİTİKACININ GÖRÜNTÜLERİ

Litvanya'da eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis’in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekranda Grazulis'in arkadasında yarı çıplak halde bir kişinin görülmesi merak uyandırdı.

ARKADAKİ KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI

Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan yarı çıplak haldeki gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi.

Toplantıya katılımcılardan birinin pek inandırı olmadığı yönündeki açıklaması üzerine Litvanyalı politikacı, "Arkamdaki kişi gazeteci Andrius Tapinas. Gazeteci arkadaşım." dedi.

GÖRÜNTÜNÜN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Grazulis, gazeteci Tapinas’ın görüntüye uzaktan müdahale edip arkasındaki kişinin görüntüsünü çıplak bir adamla değiştirdiğini ileri sürdü.

















