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    Londra metrosunda bir adam, Asyalı kadına saldırdı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda seyahat ettiği sırada Asyalı bir kadına saldırmaya çalışan adama metrodaki yolcular müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 00:26
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    Londra metrosunda bir adam, Asyalı kadına saldırdı

    İngiltere’nin başkenti Londra’da kadına yönelik şiddet son anda vatandaşlar tarafından engellendi.

    ÖNCE BAĞIRDI, SONRA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Metroda seyahat ettiği sırada Asya kökenli genç bir kadına saldırmaya çalışan adama, metrodaki bir grup yolcu müdahale etti. Olay anında çekilen görüntülerde, adamın Asya kökenli kadına bağırdığı ve daha sonra üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştığı ve yolcuların adamı son anda müdahale ederek etkisiz hale getirdiği görüldü.

    İngiltere'de metroda Asyalı kadına saldırmaya çalışan adama yolcular müdahale etti VİDEO

    IRKÇI BİR SALDIRI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

    Yerel basında çıkan haberlerde, olayın 15 Ekim gecesi meydana geldiğini bildirilirken, sosyal medya kullanıcıları olayı ırkçı bir saldırı olarak nitelendirdi.

    "KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK HİÇBİR ŞİDDET BİÇİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

    İngiltere Ulaştırma Polisi’nden bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, davanın soruşturma altında olduğunu ifade ederek, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hiçbir şiddet biçimine, tacize ve yıldırmaya müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

    Londra metrosunda bir adam, Asyalı kadına saldırdı #1

    Londra metrosunda bir adam, Asyalı kadına saldırdı #2

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