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- Londra Metrosu'nda ırkçılık yapan kişi darbedildi
Londra Metrosu'nda ırkçılık yapan kişi darbedildi
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 01:30
- Güncelleme : 18.08.2020 - 01:30
Dünya ırkçılıkla sınanmaya devam ediyor. Irkçı söylemlerde bulunan ve siyahi vatandaşları aşağılayan kişiler, bir türlü bitmek bilmiyor.
Bu sefer İngiltere'nin başkenti Londra'da, metroda bulunan bir kişi siyahi vatandaşlar için ırkçı söylemlerde bulundu.
Londra Metrosu'nda "beyaz olmayanlar, hepiniz evinize döneceksiniz" diyerek siyahi vatandaşları aşağılayan ırkçı bir vatandaş, siyahiler tarafından tepkiyle karşılaştı.
ALDIĞI DARBEYLE YERİNDEN KALKAMADI
Kışkırtıcı söylemlerde bulunan kişi, siyahi vatandaşlar metrodan inerken tahrik söylemlerine devam edince, siyahi bir vatandaş dayanamayıp ırkçı söylemlerde bulunan beyaz vatandaşa yumruk attı.
Aldığı tek darbeyle yere yığılan kişi, yerinden kımıldayamadı. O anlar bir telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Londra Metrosu'nda ırkçılık yapan kişi darbedildi VİDEO