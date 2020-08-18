Haberler

Dünya Haberleri

Londra Metrosu'nda ırkçılık yapan kişi darbedildi

Londra Metrosu'nda ırkçılık yapan kişi darbedildi

Metro'da siyahi vatandaşlar için ırkçı söylemlerde bulunan bir kişi, siyahi bir vatandaş tarafından susturuldu.