Londra'da 2 haftalık çevre protestosu

İngiliz hükümetinden fosil yakıt yatırımlarını durdurmasını isteyen grup, Başbakanlık ve Parlamento'ya doğru yürüdü. Gösterilerin 4 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

İngiltere'de "Extinction Rebellion" (Yokoluş İsyanı) adlı grup, başkent Londra'da eyleme başladı.

Grup, yeniden sokaklarda olmalarının gerekçesini "iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak" şeklinde açıkladı.

FOSİL YAKIT YATIRIMLARINA TEPKİ

Hükümetin tüm yeni fosil yakıt yatırımlarını durdurana kadar eylemin devam edeceğini duyuran grup üyeleri, sabah saatlerinde Londra'da Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Başbakanlık ve Parlamento'ya doğru yürüyüşe geçti.

LONDRA'DA AKSAKLIK YAŞANABİLİR UYARISI

Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

Londra'da Extinction Rebellion üyelerinden çevre protestosu ViDEO

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE ULAŞIM KESİNTİYE UĞRADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlattı.

Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller." ifadesini kullandı.

Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.