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    Londra’da balina kurtarma operasyonu

    Thames Nehri'ne girerek mahsur kalan 4 metre uzunluğundaki balina, i4 saatlik operasyonla kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:20
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    Londra’da balina kurtarma operasyonu

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri'ne giren Mink türü balina için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

    Dört metrelik balina Richmond bölgesinde ortaya çıktı.

    ISLAK TUTULARAK HAYATA TUTUNDU

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış halde buldu. Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri sevk edildi.

    4 SAATTE KURTARILDI

    Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı. Dört saat süren kurtarma çalışmalarında vincin de kullanıldığı belirtildi.

    Londra Liman Otoritesi’nin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığı ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğu bildirildi.

    Londra’da balina kurtarma operasyonu ViDEO

    Londra’da balina kurtarma operasyonu #1

    Londra’da balina kurtarma operasyonu #2

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