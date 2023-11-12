Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü: 300 bin kişi katıldı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırısına uğrayan Gazze halkı için harekete geçen 300 bin kişi, başkent Londra'da yürüyüş düzenledi. Hükümet ise İsrail'e destek veriyor.

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ensonhaber.com

Orta Doğu, 1 ayı aşkın süredir kan durmuyor.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında olan Gazze'ye saldırıyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler sıkça hedef oluyor. Bu süreçte 11 bini aşkın sivil hayatını kaybetti.

Bilançonun büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor.

Londra'dan Gazze'ye destek

Bu kapsamda dünya savaşı yakından takip ederken kimi ülkeler sessizliğe bürünüyor kimileri ise ateşkes çağrısında bulunuyor.

Vatandaşlar sokaklara dökülerek Gazze'ye destekte bulunuyor. Bu ülkelerden biri de İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

2003'ten sonra en büyük katılımlı yürüyüş

Gündüz saatlerinde bir araya gelen büyük bir kalabalık, ellerinde pankartlarla Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi.

Kadınlar, erkekler ve gençlerin bulunduğu alanda, 300 bin kişi yürüdü. Bu rakam, 2003’te düzenlenen Irak karşıtı gösterilerin ardından Londra’da yapılan en geniş katılımlı yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

Hükümet İsrail'i destekliyor

Halk ateşkes için sloganlar atarken, İngiltere ise İsrail'e destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya da gelince yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.