Londra'da kadın cinayetinin failini ezen sürücü serbest kaldı

Eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren adamı durdurmak maksadıyla arabasıyla ezen sürücü, serbest bırakıldı.

Londra'nın batısındaki Maida Vale'de, 24 Ocak günü Yasmin Chkaifi (43), eski erkek arkadaşı Leon McCaskie (38) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

Saldırıyı gören bir sürücü ise arabasını katilin üzerine sürerek ölümüne sebep olmuştu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü olay sonrası cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, binlerce kişi sürücünün serbest bırakılmasını talep ettikleri dilekçeye imza attı.

KAHRAMAN İLAN EDENLER OLDU

Londra Polisi'nden yapılan açıklamada, olay sonrası hem öldürülen kadının ailesi hem de bazı kesimlerce kahraman ilan edilen sürücü hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı ifade edildi.

SERBEST KALDI

Dedektif Başmüfettişi Neil Rawlinson, "Güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten, çok sayıda vatandaş ve görevli memurun ifadeleri alındıktan ve ayrıca meşru müdafaa ve bir başkasının savunmasına ilişkin yasal durum gözden geçirildikten sonra 26 yaşındaki sürücünün başka bir polis işlemiyle karşı karşıya kalmaması kararı alındı." dedi.

Rawlinson, sürücüye karşılaştığı korkunç durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için profesyonel destek verileceğini de söyledi. Adı Abraham olarak açıklanan sürücü de avukatının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, polise bu mantıklı hareketi için minnettar olduğunu belirtti.

"BİR KÖTÜLÜK GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN..."

Yaptığının topluma mesaj olduğunu ifade eden sürücü, Hz. Muhammed'in (s.av) "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğzediniz." hadisine atıfta bulundu.