Etkili olan şiddetli fırtınada evlerin çatıları ve duvarları yıkıldı. Etrafa saçılan parçalar araçlara zarar verdi. Halk, hortum paniği yaşadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Barking semtinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Şiddetli rüzgar yollarda, çatılarda ve araçlarda maddi hasara neden oldu.

Gökyüzü gri bulutlarla kaplandı.

Evlerin duvarları ve çitleri yıkıldı.

Etrafa savrulan parçalar, araçlara zarar verdi.

Halk adeta hortum paniği yaşarken, ölen veya yaralanan olmadı.

KASIRGA OLDUĞU DOĞRULANMADI

Barking ve Dagenham polisi tarafından yapılan açıklamada bölgeye yıldırım düştüğü açıklandı.

Londra’da şiddetli fırtına: Evlerin çatıları uçtu VİDEO



Hava olayının henüz bir kasırga olduğuna yönelik teyit olmadığını belirten açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kasırgaya ek olarak bunun haberlerde hortum olarak yansıtıldığını da görüyoruz ama bunu henüz doğrulayamıyoruz.”

Meteoroloji Müdürlüğünden sözcü Grahame Madge de hava olayının kasırga olduğunun henüz doğrulanamadığını ifade etti.

YEREL MAKAMLAR İLE BAĞLANTI KURULDU

Polis, fırtınanın yol açtığı zarardan etkilenen bölge sakinine destek verilmesini sağlamak için yerel makamlarla bağlantı kurulduğunu belirtti.