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Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden Tower Bridge Köprüsü, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.
- İHA
- 14.09.2021 - 17:21
- Güncelleme : 14.09.2021 - 17:29
İngiltere'nin başkenti Londra’da, şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi.
KÖPRÜ SULAR ALTINDA KALDI
Londra’nın önemli simgelerinden Tower Bridge Köprüsü de sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, Londralılar köprüyü su basmasını şaşkınlıkla karşıladı.
Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı VİDEO
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamada, 06.00 - 23.59 saatleri arasında sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı.
TREN İSTASYONU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Mile End tren istasyonu geçici olarak kapatılırken, North Circular otoyolunda da trafiğin yağışlardan etkilendiği bildirildi.