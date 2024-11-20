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ABD'de göçmenler konusunda fikir ayrılıkları gündemde...

Ocak ayında Beyaz Saray koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.

ABD'nin New York'tan sonra en kalabalık ikinci şehri olan Güney Kaliforniya ise, göçmenleri korumak için yeni bir adım attı.

GÖÇMENLERİ KORUYACAKLAR

Los Angeles Şehir Meclisi, oy birliğiyle şehirde yaşayan göçmenleri korumak için bir "sığınak şehir" tüzüğü geçirdi.

Bu tüzük, federal göçmenlik uygulamalarını yürütmek için şehir kaynaklarının ve personelinin kullanılmasını yasaklayacak bir politikayı hayata geçirdi.

"LOS ANGELES SIĞINAK ŞEHRİ"

Tüzük, göçmenlerin belediye hukukunda korunmasını kanunlaştırırken, meclis üyesi Paul Krekorian, "Tedbir, Los Angeles'taki göçmen topluluğunun korkularını anladığımızı gösterme ihtiyacını ele alıyor." diye konuştu.

Göçmen yanlısı protestocuların oylama öncesinde Los Angeles Belediye Binası'nın basamaklarında "Los Angeles Sığınak Şehri, Hemen!" yazılı pankartlar taşıyarak konuşma yaptığı, bazı protestocuların da İspanyolca "Ne istiyoruz? Sığınak. Ne zaman istiyoruz? Hemen" şeklinde slogan attığı görüldü.

Kentte 1,3 milyon göçmenin yaşadığını belirten belediye meclisi üyeleri, ülkeye yasal yollardan giren göçmenlerin sayısını belirtmedi.