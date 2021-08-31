Kasırga, önüne kattığı ne varsa yerle bir etti. Ortaya çıkan yıkımın boyutu kameraya yansıdı. Yetkililer, çöken elektrik şebekelerinin onarılmasının haftalar süreceğini söyledi.

Aylardır süren yangınlarla mücadele eden ABD, şimdi de kasırga felaketiyle karşılaştı.

Etkisini gösteren Ida kasırgası, ABD anakarasına ulaşan en şiddetli kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçti.

KASIRGA ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Louisiana eyaletinde şiddetli yağışa kuvvetli rüzgar da eklenince ortaya savaş alanını andıran görüntüler çıktı.

Evlerin çatılarını uçuran kasırga, yerleşim yerlerine ağır hasar verdi. Elektrik direkleri ve ağaçlar devrilirken, bir milyondan fazla sakin elektriksiz kaldı.

Louisiana'da Ida kasırgası çatıları uçurdu ViDEO

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

NPR'nin aktardığına göre, pazartesi gecesi itibarıyla en az 2 kişi İda nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer, önümüzdeki günlerde ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Louisiana Sağlık Bakanlığı, adı ve yaşı açıklanmayan bir sakinin sel suyundan geçmeye çalışırken arabasında boğularak yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards da NBC'ye yaptığı açıklamada, ölü sayısının artmasını beklediklerini dile getirerek, "Size ne duyduğumu söylemek istemiyorum çünkü duyduklarım bundan çok daha fazlasını gösteriyor. Henüz doğrulanmadılar ve gerçekten bundan bahsetmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Louisiana'da, eyaletin bazı bölgelerinde fırtınanın dinmesiyle arama kurtarma operasyonlarını yürütmek için 1600 işçi görevlendirildi.

Tehlikeli olduğu belirtilen yollar kapatılırken, insanlardan seyahat etmemeleri istendi. Bazı bölgelerde, elektrik sisteminin düzeltilmesinin bir aydan fazla sürebileceği kaydedildi.

ELEKTRİĞİN ONARILMASI HAFTALAR SÜRECEK

"Louisiana sahilinin büyük bölümüne elektriği geri getirmek en az 6 hafta sürecek." bilgisi paylaşıldı.

Acil Durum Yönetimi Direktörü Joe Valient, "Hasar inanılmaz." dedi. "Elektrik şebekelerinin tamamen çöktüğü, hasar gördüğü ve parçalandığı yaklaşık 10 mahalle var." diye ekledi.