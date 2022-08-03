Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah, yardımın, Lübnan'ın içinden geçtiği kritik süreçte yapıldığını söyledi.

Türkiye, zor günlerle karşılaşan Lübnan'a tıbbi malzeme ve ilaç hibesinde bulundu.

90 tonluk tıbbi malzeme ve ilacı içeren yardım, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.

Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Meclisi, yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Açıklamayı, Lübnan Meclisi'ndeki Sağlık Komisyonu Başkanı Bilâl Abdullah yaptı.

Abdullah, ülkesindeki hastalara sağladığı yardımdan dolayı Türk devletine teşekkür ettiklerini kaydetti.

"Önemli bir katkı"

Aynı yetkili, söz konusu hibenin ekonomik kriz nedeniyle tehlikeli bir seviyeye gelen Lübnan halkının ilaç ve sağlık güvenliğine Türkiye tarafından sağlanan önemli bir katkı olduğunu ifade etti.

Lübnan Üniversitesi İlaç Deposu'nda düzenlenen törene Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın katılmıştı.

"Lübnan halkına ilk yardım değil"

AA'nın haberine göre, törende Türk halkı ve hükümetine teşekkür eden Bakan Abyad, "Bu, Türkiye'nin Lübnan halkına ve hükümetine sunmuş olduğu ilk yardım değildir." hatırlatmasında bulunmuştu.