Petrol
99.54
-0.99%
Euro
18.3207
0.39%
Dolar
17.9577
0.07%
Altın
1.017
0.20%
Borsa
2668
0.79%
Bitcoin
420.673
1.82%
BTXN Coin
8.97
-4.16%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

    Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah, yardımın, Lübnan'ın içinden geçtiği kritik süreçte yapıldığını söyledi.
    • 03.08.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti

    Türkiye, zor günlerle karşılaşan Lübnan'a tıbbi malzeme ve ilaç hibesinde bulundu.

    90 tonluk tıbbi malzeme ve ilacı içeren yardım, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.

    Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

    Lübnan Meclisi, yardım nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Açıklamayı, Lübnan Meclisi'ndeki Sağlık Komisyonu Başkanı Bilâl Abdullah yaptı.

    Abdullah, ülkesindeki hastalara sağladığı yardımdan dolayı Türk devletine teşekkür ettiklerini kaydetti.

    "Önemli bir katkı"

    Aynı yetkili, söz konusu hibenin ekonomik kriz nedeniyle tehlikeli bir seviyeye gelen Lübnan halkının ilaç ve sağlık güvenliğine Türkiye tarafından sağlanan önemli bir katkı olduğunu ifade etti.

    Lübnan Üniversitesi İlaç Deposu'nda düzenlenen törene Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın katılmıştı.

    "Lübnan halkına ilk yardım değil"

    AA'nın haberine göre, törende Türk halkı ve hükümetine teşekkür eden Bakan Abyad, "Bu, Türkiye'nin Lübnan halkına ve hükümetine sunmuş olduğu ilk yardım değildir." hatırlatmasında bulunmuştu.

    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye ye teşekkür etti #1

    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye ye teşekkür etti #2

    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye ye teşekkür etti #3

    Lübnan, 90 tonluk tıbbi yardım nedeniyle Türkiye ye teşekkür etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Adet gecikmesine neden olan en yaygın 7 durum
    Sağlık

    Adet gecikmesine neden olan en yaygın 7 durum

    Jess Thorup: Trabzonspor çekebileceğimiz en güçlü kuraydı
    Futbol

    Jess Thorup: Trabzonspor çekebileceğimiz en güçlü kuraydı

    Görüş Bildir