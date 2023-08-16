Lübnan, Akdeniz'de doğalgaz arıyor: Sondaj çalışmaları başladı Dokuzuncu blokta aramalara başlayan Beyrut yönetimi, "2-3 ay içerisinde sonuç elde edeceğiz" dedi. Gaz rezervi konusunda "Çok iyimseriz" açıklaması yapıldı.

AA

Doğu Akdeniz'e kıyısı olan Lübnan, doğalgaz bulmak için kolları sıvadı.

Sondaj gemisi belirlenen noktaya varırken, neticenin kısa sürede elde edilmesi hedefleniyor.

Sondaj gemisi hedefe vardı

Yürütülen çalışmaları aktaran Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, ülkenin kara sularındaki doğalgaz arama çalışması yapacak sondaj gemisinin 9. Blok'a vardığını duyurdu.

Fayyad, Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ve 9. Blok'ta çatışma yürüten "TotalEnergies" yetkilileri ile Beyrut Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

2-3 ay içinde sonuç bekliyorlar

Fransız TotalEnergies'e ait "Transocean" adlı sondaj gemisinin Kana Gaz Sahası'na ulaştığını belirten Fayyad, "2-3 ay içerisinde sondaj çalışmalarının sonucunu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gaz rezervi konusunda çok iyimseriz"

TotalEnergies'in sondajın yapılacağı bölgede olası "gaz rezervi" konusunda çok iyimser olduğunu aktaran Fayyad, gazın çıkarılması sürecine birkaç adım kaldığını aktardı.

Çalışmalar başladı

Beyrut Havalimanı'nın sondaj gemisine takviye gönderilmesi için lojistik bir üs olarak kullanılacağını dile getiren Fayyad, Gulf Helicopters Şirketi'nin sondaj gemisinin tüm personelini havalimanından taşıyacağını belirtti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Beyrut Havalimanı'nın yanı sıra Beyrut Limanı'ndan da sondaj gemileri için karadan gerekli olan tüm desteklerin sağlanacağını ve bu konuda çalışmaların bugün itibarıyla başladığını kaydetti.

Üç ülke arama yapacak

Katar, Fransa ve İtalya'ya ait şirketlerin doğalgaz arama çalışmaları yapacağı 9. Blok, Lübnan'ın güney sularında yer alıyor.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.