Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yeni hükümeti kurması için görevlendirdiği Mustafa Edib istifa etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yeni hükümeti kurması için görevlendirdiği Mustafa Edib istifa etti

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib, Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Mustafa Edib, yeni hükümetin başarısızlığı ardından istifa etti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda gerçekleşen şiddetli patlamanın ardından, Lübnan sokaklarında düzenlenen protestolar sonucu kabinelerde değişikliğe gidilme kararı alınmıştı.

Hassan Diyab'ın 10 Ağustos'ta istifa etmesi üzerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirilen istişare görüşmeleri tamamlanmıştı.

OYLAR EDİB'TEN YANA KULLANILMIŞTI

Eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Velid Canbolat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini Büyükelçi Edib'den yana kullanmıştı.

Mustafa Edib, Meclis'teki 128 vekilden 90'ının oyunu alırken, bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 16 oy alabilmişti.

HÜKÜMET KURMA GÖREVİ EDİB'E VERİLMİŞTİ

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokrat hükümeti kuracağını vadetmişti.

MACRON'UN LÜBNAN ZİYARETİ

1 Eylül'de Beyrut'a ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

EDİB'İN İSTİFASI

Mişel Avn ile yaptığı görüşmenin ardından 'hükümeti kurma görevini yerine getiremediğini' söyleyen Mustafa Edib, istifa edeceğini duyurdu.

MUSTAFA EDİP KİMDİR?

Hukuk ve siyaset bilimi alanlarında doktora yapan Mustafa Edib, 2000 yılında Lübnan Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başlamış, 2000 yılında eski Başbakan Necib Mikati'nin danışmanı olmuş ve bu görevi, diplomatik temsilci olarak atandığı 2013 yılına kadar sürdürmüştür.

Lübnan ve Fransa'daki çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında akademisyenlik yapan Mustafa Edib, 18 Temmuz 2013'ten beri Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapmakta.

Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1972 yılında dünyaya gelen Mustafa Edib, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde doğmuştur. İtalyan bir kadınla evli olan Mustafa Edib, 5 çocuk babasıdır.