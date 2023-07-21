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Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da gerilim TV programlarına da yansıyor.
Güncel konuların tartışıldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli bir haber kanalındaki program, televizyon tarihinin en çarpıcı kavgalarından birine sahne oldu.
Programın konuklarından gazeteci Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab sözlü tartışmaya girdi.
İkilinin tartışması karşılıklı hakaret yağmuruna gönüştü.
Kalemi fırlattı olay çığrından çıktı
Wahab'ın Fadel'e kalem fırlatması ise bardağı taşıran son damla oldu.
Ayağa kalkan ikili birbirlerine girdi. yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüşen olaya seyirciler de dahil oldu.
Olaya asker müdahale etti
Çıkan arbede stüdyoya sığmadı. Sokağa taşan kavga iki grup arasında devam etti.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga askerlerin müdahalesiyle son buldu.