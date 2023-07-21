Lübnan televizyonunda gazeteci ve eski bakan birbirine girdi Gazeteci Simon Ebu Fadel ile eski Çevre Bakanı Wiham Wahab ve taraftarları arasında başlayan ve yumrukların konuştuğu kavga sokağa taşınca asker müdahalesiyle yatıştırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da gerilim TV programlarına da yansıyor. Güncel konuların tartışıldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli bir haber kanalındaki program, televizyon tarihinin en çarpıcı kavgalarından birine sahne oldu. Programın konuklarından gazeteci Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab sözlü tartışmaya girdi. İkilinin tartışması karşılıklı hakaret yağmuruna gönüştü. Kalemi fırlattı olay çığrından çıktı Wahab'ın Fadel'e kalem fırlatması ise bardağı taşıran son damla oldu. Ayağa kalkan ikili birbirlerine girdi. yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüşen olaya seyirciler de dahil oldu. Olaya asker müdahale etti Çıkan arbede stüdyoya sığmadı. Sokağa taşan kavga iki grup arasında devam etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga askerlerin müdahalesiyle son buldu.