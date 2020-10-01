Lübnan ve İsrail, sınır sorunları üzerine görüşmelere başlayacak

Beyrut merkezli gazete, iki ülke arasındaki müzakerelerin dolaylı yoldan yapılacağını bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırı anlaşmazlıkları uzun süredir devam ediyor.

Beyrut merkezli Al Akhbar gazetesi, iki ülkenin anlaşmazlıkları çözmek için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

TEL AVİV-BEYRUT GÖRÜŞMESİNİN HAZIRLIĞI

Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri'nin, arabulucu olarak hareket eden ABD ile Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak görüşmeler için bir çerçeve sunmasının planlandığı kaydedildi.

Dolaylı gerçekleştirileceği aktarılan görüşmelerin ne zaman yapılacağına dair bir tarih verilmezken, İsrail tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Tel Aviv, dolaylı müzakerelerin 2013'te çöktüğünü ve ABD'nin süreci yeniden "canlandırmaya" çalıştığını söylemişti.

Lübnan ve İsrail, enerji açısından zengin olabileceği belirtilen sularda anlaşmazlık yaşıyor. Anlaşmazlığın çözülmesinin "önemli bir siyasi başarı" olacağı ve bölgede sondaj yapmak isteyen enerji şirketleri için riski azaltabileceği belirtiliyor.