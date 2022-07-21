Lübnan'da 2 yıl önceki liman patlamasının enkazından alevler yükseldi

Lübnan'da 2 yıl önce 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı tahıl silosunun enkazında yeniden yangın çıktı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Tek tahıl silosuydu

Lübnan'ın sahip olduğu tek tahıl silosu da bu patlamada kullanılamaz hale gelmişti.

Lübnan hükümeti, 14 Nisan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sembolüne dönüşen harap haldeki tahıl silosunun tamamen yıkılmasına karar vermişti.

2 haftadır tekrar yanıyor

Patlama nedeniyle harabeye dönen ve hakkında yıkım kararı verilen tahıl silosundan geriye kalan buğdaylar 2 haftadır yanıyor.

Yangın büyüdü

Ancak daha önce küçük çaplı olan yangın, bugün yeniden alevlenerek daha da büyüdü. Bölgeden dumanların yükselmesi çevrede paniğe neden oldu.





Yangına yerden müdahale edilemiyor

Yerel medyaya göre, itfaiye ekipleri silonun yıkılma ihtimali olduğu için yangına yerden müdahale edemiyor.

AA'nın haberine göre, bu nedenle daha önce de yangına sadece helikopterlerle müdahale edilmişti.