Lübnan'da elektrik eylül sonunda tamamen kesilebilir uyarısı

Akaryakıt stoklarının azalması nedeniyle ay sonunda, devletin sağladığı elektriğin tamamen kesilebileceği belirtildi.

Lübnan, elektrik krizine sahne olmaya devam ediyor.

Lübnan Elektrik Kurumu (LEK), ülkede uzun süredir devam eden elektrik kesintileri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

AKARYAKIT STOKU TÜKENMEK ÜZERE

Açıklamada, Lübnan Merkez Bankası'nın mayıs ayında LEK'e temin ettiği kredi ile satın alınan akaryakıt stokunun tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Stokların azalması nedeniyle özellikle başkent Beyrut'un güneyindeki Ciye Santrali'nde üretimin düştüğü ve elektrik üreten iki Türk ticari gemisinin faaliyetlerinin de durduğu aktarıldı.

"AY SONUNDA TAM ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR" UYARISI

Duruma müdahale edilmemesi veya farklı bir çözüm sunulmaması halinde ülke geneline ay sonunda tam elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, mevcut akaryakıt stoklarıyla 500 megavat elektriğin üretilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Irak ile yapılan akaryakıt anlaşmasına işaret edilerek, Bağdat'tan ithal edilen yakıtın da 500 megavat elektriğin temin edilmesinde yeterli olmayacağı hatırlatıldı.

AKARYAKIT VE ELEKTRİK KRİZİ

Lübnanlılar, 1990'dan bu yana kronik bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ile boğuşuyor.

Ancak ekonomik kriz ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimesi sonucu akaryakıtın temin edilememesi üzerine ülkede temmuz ayından bu yana günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

AKARYAKITA SON İKİ AYDA DÖRDÜNCÜ ZAM

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan Enerji Bakanlığı'na bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, 22 Eylül itibarıyla akaryakıta son iki ayda 4'üncü kez zam yapmıştı.