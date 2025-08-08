Lübnan'da Hizbullah dahil tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması kabul edildi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut yönetimine Lübnan'daki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen ABD önerisini sunmuş, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da 'devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme' konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise yaptığı açıklamada silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

ABD'NİN TEKLİFİ ONAYLANDI

Enformasyon Bakan Paul Markus, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle Cumhurbaşkanı Joseph Avn liderliğinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Markus, Hizbullah dahil olmak üzere Lübnan topraklarındaki silahlı varlığın sona erdirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'nda mutabakat sağlandığını belirtti.

Hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade eden Markus, "Toprakların tamamında Hizbullah dahil olmak üzere silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

ABD önerisinin hedeflerinin ilgili tüm ülkeleri kapsadığına işaret eden Markus, Bakanlar Kurulu'nun ABD planının hedeflerini onayladığını, ordunun silahların toplanmasına yönelik planı doğrultusunda detayları ele alacağını aktardı.

Markus ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'ın Bakanlar Kurulu'nda Lübnan ekonomisini kurtarma çabalarına ilişkin Arap ülkeleriyle temaslarına ilişkin bilgi verdiğini aktardı.

Şİİ BAKANLAR TOPLANTIYI TERK ETTİ

Bazı bakanların yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldığını söyleyen Markus, söz konusu bakanların sadece toplantıdan ayrıldığını, hükümetten ayrılmadığını dile getirdi.

Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, 'El-Cedid' televizyonuna yaptığı açıklamada ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak önerinin daha sonra incelenmesini istediklerini söyledi.

"Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldık ama hükümetten çekilmedik" diyen Haydar, toplantıyı terk eden bakanlar olarak tutumlarının bir 'tırmanış' olmadığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Adnan Nassar da toplantıyı terk eden bakanların Lübnan ordusunun rolünü vurguladıklarını ve silahın tek elde toplanması ilkesine onay verdiklerini aktardı.

ABD KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Lübnan'ın Hizbullah dahil ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Pigott, "ABD, Lübnan hükümetinin kararını memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Bunun 'Lübnan'ın egemenliği için önemli bir adım' olduğunu söyleyen Pigott, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne hükümetin kararını tümüyle uygulamak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Lübnan'da hükümetin silahların toplanması kararı alması ülkenin birçok bölgesinde protesto edildi.

Hizbullah yanlısı gruplar başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde büyük bir gösteri düzenledi.

Yüzlerce araç ve motosikletin yer aldığı gösteride, hükümetin silahların toplanması kararına tepki gösterildi.

Hizbullah destekçileri ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerinde de protestolar düzenledi.

Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler motosikletlerle yollarda büyük kalabalıklar oluşturdu, trafiğin akışını durdurdu.

Göstericiler bazı bölgelerde lastik yakarken İsrail'i ve hükümetin aldığı kararı eleştiren sloganlar attı.