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    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

    Saad Hariri’nin hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından görevden çekilmesi ile Lübnan lirasında sert düşüş yaşandı. Esnaf dükkan kapatırken, halk sokaklara döküldü.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 09:51
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    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

    Lübnan’da ekonomik ve siyasi kriz derinleşiyor.

    Geçen sene 22 Ekim’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, dün 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sunmuş, bugün ise görevden çekildiği ve hükümeti kurmayacağını açıklamıştı.

    Hariri’nin açıklaması halk tarafından tepkiyle karşılandı. Başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte halk sokaklara döküldü.

    Hariri’nin açıklamasının ardından Lübnan lirası sert düşüş yaşadı.

    KONTEYNERLER ATEŞE VERİLDİ

    Birçok esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

    Protestocular, birçok yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek kapattı.

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #1

    GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Güvenlik güçleri çıkan olayları bastırmak için göstericilere gaz bombası ve havaya ateş açarak müdahale etti.

    Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandı.

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü VİDEO

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #2

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #3

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #4

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #5

    Lübnan’da hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü #6

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