Lübnan’da iki bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

- Lübnan'ın Trablusşam kentinde iki bina çöktü, 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
- Enkaz altında kalanların olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Yıkılan binalarda toplam 22 kişi yaşıyordu ve şu ana kadar 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.
Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Bab Tabbaneh Mahallesi’nde çok katlı olan iki bina çöktü.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Trablusşam Belediye Başkanı Abdul Hamid Karimeh, yaptığı açıklamada enkaz altında kalanlar olduğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Lübnan basınında yer alan haberlerde, yıkılan iki binada toplam 22 kişinin yaşadığı ve şu ana kadar 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı.