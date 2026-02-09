Lübnan’da iki bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Bab Tabbaneh Mahallesi’nde çok katlı olan iki bina çöktü.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Trablusşam Belediye Başkanı Abdul Hamid Karimeh, yaptığı açıklamada enkaz altında kalanlar olduğunu ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, yıkılan iki binada toplam 22 kişinin yaşadığı ve şu ana kadar 4 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı.