Lübnan'da ilaçlar tükenince eczaneler kapandı

Lübnan'da ilaçların tükenmesiyle beraber ilaç temininde zorluk çeken eczaneler, sorun çözülene kadar kapalı duracaklarını açıkladı.

Ekomomik krizle mücadele eden Lübnan'da koronavirüsün etkisi tedarik zincirlerine de yansıdı.

İlaçların tükenmesiyle birlikte zorunlu kapanma kararı alan eczaneler, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek habere kadar kapalı olacaklarını duyurdu.

"ZORUNLU KAPANMA KARARI ALDIK"

Eczane Sahipleri Derneği' bu sabahtan itibaren kapanma kararı aldıklarını bildirerek, "Eczane sahipleri, krizin başından bu yana hastalara ilaç temini konusunda ellerinden geleni yaptı ancak eczanelerin büyük bir kısmında ilaçlar tümüyle tükenme aşamasına geldi." açıklamasında bulundu.

Yaşanan krizin çözülmesini istediklerini belirten Dernek, "Bu üzücü duruma karşılık Sağlık Bakanlığı, İthalatçılar Sendikasıyla ilaçların eczanelere teslim edilmesi yönünde anlaşma yapana kadar zorunlu kapanma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

GREVE GİTMİŞLERDİ

Ekonomik krizdeki Lübnan'da dağıtım şirketlerinden yeterli miktarda ilaç temin edemeyen eczaneler, bir süre önce greve gitmişti.

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, 4 Temmuz'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan uzun süredir ithalata ara verilmesi neticesinde ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, 5 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda ilaç sektörüyle ilgili bankalardan gelecek kredi ve faturaların ödemesini yapacaklarını duyurmuştu.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Mezhepsel siyasi gruplar, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

İKİ BÜYÜK ENEJİ SANTRALİ FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ekonomik olarak hala toparlanamayan Lübnan'da, ülkenin başlıca iki enerji santrali faaliyetlerini son vermişti.