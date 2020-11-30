Lübnan’da Noel hazırlığı: Koronavirüs karantinası hafifletiliyor

Hükümet, yaklaşan Noel dönemi nedeniyle koronavirüs kapsamında aldığı sıkı tedbirleri hafifletme kararı aldı.

Lübnan'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hamed Hasan, düzenlediği basın toplantısında, Noel gerekçesiyle bugünden itibaren alınan koronavirüs kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurdu.

İnsanların ekonomik olarak nefes alması için alan açılması gerektiğine dikkat çeken Hasan, herkesten sorumlu davranmasını istedi.

GECE KULÜPLERİ KAPALI KALACAK

Buna göre ülkede uygulanan akşam 17.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı gece 23.00 ile sabah 05.00 olarak yeniden düzenlendi.

Ticari kuruluşlar sabah 05.00'ten 22.00'ye dek açık kalabilecek.

Gece kulüpleri ve eğlence merkezleri kapalı kalmaya devam ederken, lokanta ve restoranların yüzde 50 kapasiteyle açılmasına izin verilecek.

KARMA SİSTEME GEÇİLİYOR

Öte yandan Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, pazartesi sabahından itibaren öğrencilerin hem okula gidecekleri hem de internet üzerinden eğitim alacakları karma bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Lübnan, 14 Kasım'da Kovid-19'la mücadele kapsamında sert karantina önlemleri almıştı.