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    Lübnan'da protestocular, Esad'a giden yardımı durdurdu

    Lübnan'da ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto eden halk, Esad rejimine yardım olarak gönderilen yardım kamyonlarının geçişine izin vermedi.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 17:31
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    Lübnan'da protestocular, Esad'a giden yardımı durdurdu

    Lübnan'da halk ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için gösterilerini sürdürüyor.

    Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tabana bölgesinde protestocular, Esad rejimine yardım olarak gönderilen yaklaşık 17 kamyonun geçişine izin vermedi.

    HALK, ESAD'A GİDEN YARDIMLARI DURDURDU

    Protestocular, kamyonları taşlayarak Suriye'ye giriş yolunu kesti. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, kamyonlara taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Öte yandan, Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle gece saatlerinde düzenlenen gösterilerde en az 40 kişi yaralanmıştı.

    Lübnan'da protestocular, Esad'a giden yardımı durdurdu- İZLE

    LÜBNAN'DA KRİZ GİDEREK ARTIYOR

    Lübnan'da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası'na denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı.

    Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı.

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