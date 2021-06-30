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    Lübnan'da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti

    Ülkede yaşanan ekonomik kriz, vatandaşları sokağa döktü. Protesto gösterileri sırasında güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 18:03
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    Lübnan'da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti

    Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Trablusşam kentinde halk sokağa döküldü.

    Protesto gösterisi gerçekleştiren vatandaşlar, yolsuzluk ve yaşam koşullarının kötüleşmesine karşı yürüyüş yaptı.

    Baz bölgelerde yollar çöp konteynerleri ile kapatıldı.

    ARBEDE YAŞANDI

    Lübnan polisi, kalabalığı dağıtmak içim havaya ateş açtı, zırhlı araçlar yollara çıktı.

    Çıkan olaylarda protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

    Lübnan da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti #1

    GREV ÇAĞRISINDA BULUNULDU

    Protestocular grev çağrısında bulunarak esnaftan kepenk indirmelerini istedi.

    Ölü veya yaralıların sayılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Lübnan'da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti VİDEO

    Lübnan da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti #2

    Lübnan da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti #3

    Lübnan da sokağa dökülen halk ekonomik krizi protesto etti #4

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