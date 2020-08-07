Lübnan'daki patlama ile ilgili 16 gözaltı

Lübnan'daki patlama ile ilgili 16 gözaltı

Lübnan'da şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişi, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan askeri mahkemenin açıklamasında, şiddetli patlamanın meydana geldiği salı gününden beri yürütülen soruşturma kapsamında Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"HER TÜRLÜ ETKEN ARAŞTIRILIYOR"

Yürütülen soruşturmanın, patlamaya yol açan her türlü etkeni kapsadığına işaret edilen açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları ve patlamanın meydana geldiği 12 Nolu ambar çalışanlarından 18 kişinin ifadesi alındı." denildi.