Lübnan'daki patlama sonrası hemşirenin zor anları

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Yeni doğan bebekleri kucağında tutan çaresiz hemşire, telefonla yardım istedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şok etkisi yaratan patlamanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Patlamanın şiddetiyle bölgedeki hastaneler gibi hayati öneme sahip yapılar zarar gördü.

O hastanelerden biri, Beyrut Roum Hastanesi'ydi. Lübnanlı foto muhabiri Bilal Jawich'in çektiği ve sosyal medyaya düşen görüntü, yürek burktu.

ÜÇ BEBEK VE YARDIM İSTEYEN BİR HEMŞİRE

Fotoğrafta, yenidoğan servisinde kollarındaki kan izlerinin göze çarptığı bir hemşire ve kucağındaki üç bebek yer alıyor.

Bebekleri kucağında tutan hemşirenin, diğer taraftan telefonla yardım istediği görülüyor.

Ayrıca, söz konusu hastanede Beyrut Limanı'ndaki patlama sebebiyle oluşan hasarın izleri, hemşirenin bulunduğu alanda da kendisini gösterdi.

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