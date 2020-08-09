Beyrut Limanı'nda, amonyum nitrat dolu deponun patlamasıyla yaşanan facianın ardından drone çekimiyle şehirdeki tahribat gözler önüne serildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan amonyum nitrat dolu depo infilak etmiş, 158 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla insan da yaralanmıştı.

Patlamanın ardından adeta yerle bir olan şehirde, yaralar sarılmaya devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Lübnan'daki patlamanın yol açtığı yıkım VİDEO

BEYRUT'TAKİ YIKIMIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden yardımların gönderildiği Beyrut'taki yıkımın boyutları ise her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntülerle gözler önüne seriliyor.

Son olarak Beyrut'ta drone ile havadan yapılan çekimler, yaşanan felaketin boyutlarını, patlamadan yüzlerce metre uzağa bile nasıl yıkım yaşattığını anlatacak kareler içeriyor.