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    Lübnan'daki patlamanın yol açtığı yıkım

    Beyrut Limanı'nda, amonyum nitrat dolu deponun patlamasıyla yaşanan facianın ardından drone çekimiyle şehirdeki tahribat gözler önüne serildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 16:53
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    Lübnan'daki patlamanın yol açtığı yıkım

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan amonyum nitrat dolu depo infilak etmiş, 158 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla insan da yaralanmıştı.

    Patlamanın ardından adeta yerle bir olan şehirde, yaralar sarılmaya devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

    Lübnan'daki patlamanın yol açtığı yıkım VİDEO

    BEYRUT'TAKİ YIKIMIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

    Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden yardımların gönderildiği Beyrut'taki yıkımın boyutları ise her geçen gün ortaya çıkan yeni görüntülerle gözler önüne seriliyor.

    Son olarak Beyrut'ta drone ile havadan yapılan çekimler, yaşanan felaketin boyutlarını, patlamadan yüzlerce metre uzağa bile nasıl yıkım yaşattığını anlatacak kareler içeriyor.

    Lübnan daki patlamanın yol açtığı yıkım #1

    Lübnan daki patlamanın yol açtığı yıkım #2

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