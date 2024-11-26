Lübnan'dan açıklama: İsrail ile ateşkes anlaşması neredeyse tamamlandı

AA & Ensonhaber

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim,, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak" diye konuştu.

"ANLAŞMA NEREDEYSE TAMAMLANDI"

Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor" dedi.

Haşim, 'pervasız ve kumarbaz' bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.

Lübnan'ın Amerika'nın ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı.