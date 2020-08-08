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- Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaza döndü
Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaza döndü
- AA
- 08.08.2020 - 04:34
- Güncelleme : 08.08.2020 - 04:34
4 Ağustos salı günü, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu son bilgilere göre 154 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kadar kişi de yaralandı. Patlama alanında halen kayıplar aranıyor.
LİMAN HAYALET KENTE DÖNDÜ
Başkent Beyrut'un can damarı olan ışıltılı liman, adeta hayalet bir kenti andırıyor.
Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaza döndü
LÜBNAN'IN CAN DAMARI PATLADI
Ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden yaşamsal ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.
Ancak yıkımın boyutları o kadar büyük ki sadece enkazın kaldırılmasının bile uzun bir zaman alacağı tahmin ediliyor.