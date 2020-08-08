Ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'ın en önemli ithalat üssü olan ve temel gıda maddeleri için büyük bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama sonrası yıkım görüntülendi.

4 Ağustos salı günü, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu son bilgilere göre 154 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kadar kişi de yaralandı. Patlama alanında halen kayıplar aranıyor.

LİMAN HAYALET KENTE DÖNDÜ

Başkent Beyrut'un can damarı olan ışıltılı liman, adeta hayalet bir kenti andırıyor.

Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaza döndü

LÜBNAN'IN CAN DAMARI PATLADI

Ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden yaşamsal ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Ancak yıkımın boyutları o kadar büyük ki sadece enkazın kaldırılmasının bile uzun bir zaman alacağı tahmin ediliyor.

Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaza döndü VİDEO