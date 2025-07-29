Lübnan'ın efsanevi sesi Feyruz, oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'un oğlu ve bestekarı Ziyad Rahbani, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Başkent Beyrut'un doğusundaki Cebel Lübnan bölgesinde düzenlenen cenaze törenine Ziyad Rahbani'nin yüzlerce hayranı ile çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı.

Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'ye veda etmek için kızı Rima ile Bikfeyya'daki Rikad el-Seyyide Kilisesi'ne geldi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Kızı Rima ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nimet Avn eşliğinde oğlu Ziyad Rahbani'ye son vedasını yapan Feyruz, kiliseden ayrılarak taziye salonunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninin ardından Bikfeyya'daki mezarlığa defnedilecek olan Ziyad Rahbani, 26 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

ÖLÜM NEDENİ PAYLAŞILMADI

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

MÜZİK DÜNYASINA BİRÇOK ESER KAZANDIRDI

Sanat hayatına 1970'li yıllarda atılan Rahbani, müzik dünyasına kazandırdığı bestelerinin yanında politik hiciv tiyatrosu alanındaki yenilikçi eserleriyle de tanınıyordu.

Yolsuzlukları eleştirdiği hicivlerini yayınladığı radyo programlarıyla da öne çıkan Rahbani, Lübnan'ın önemli gazetelerinde kaleme aldığı eleştirel yazılarıyla hatırı sayılır bir üne kavuşmuştu.