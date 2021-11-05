Lübnan'ın turist kazanma kampanyası

Son dönemde krizler ve felaketlerle birlikte anılan Lübnan, kaybettiği turistleri geri kazanmak kampanya başlattı. Kampanya sloganı olan “Seni deliliğin içinde seviyorum” dikkat çekti.

Bir zamanlar Körfez ile Arap ülkelerinden turistlerin akın ettiği Lübnan, pandemi ve geçen yıl yaklaşık 200 can alan, 6 bin 500 kişiyi yaralayan liman patlaması nedeniyle eski günlerini arar oldu.

Buna bir de krizler eklenince, ülkede turizm sektörü adeta baltalandı.

Ülke yönetimi de özellikle gece kulüpleri ile tanınan başkent Beyrut için harekete geçti.

YENİ SLOGAN: SENİ DELİLİĞİN İÇİNDE SEVİYORUM

Yolsuzluğa batmış, ekmeksiz, ilaçsız, benzinsiz, elektriksiz kalan ülkede, kaybedilen turistlerin geri kazanılması için kampanya başlatıldı.

Kampanyanın sloganı ise fazlasıyla dikkat çekici…

Turizm Bakanı Velid Nasır'ın duyurduğu yeni slogan “Seni deliliğin içinde seviyorum”…

Bu slogan sosyal medya için kullanılacak, ayrıca poster şeklinde havaalanları ile uçakları süsleyecek.

“TURİSTİK KİMLİĞİMİZ”

Dün diğer bakanlarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Turizm Bakanı Nasır, “Bu bizim dünyaya göstereceğimiz turistik kimliğimiz olacak.” dedi.

Nasır, sloganı, Dubai merkezli reklam şirketi TBWA'nın ücret almaksızın geliştirdiğini söyledi.

Lübnan halkından esinlenerek böyle bir sloganı hayata geçirdiklerini dile getiren TBWA'nın Kreatif Direktörü Velid Kenan, çok katmanlı ekonomik ve siyasi krizlerin pençesindeki bir ülkeyi pazarlamanın neredeyse imkansız bir görev olduğunu belirtti.

Kenan, “Burası bizim ülkemiz, çılgın bir ülke, gece hayatı çılgın, yemeği ve cömertliği çılgın. Ve Lübnan'daki durum ne kadar çılgın olursa olsun, tek söyleyebileceğimiz, 'seni deliliğin içinde seviyoruz'.” dedi.

BAŞBAKAN BEĞENMEDİ

Ancak sloganı, Başbakan Necib Mikati beğenmedi.

Mikati’den, “Delilik içinde seni seviyoruz mu? Lübnan deli değil; belki de yönetilme şekli buna yol açtı.” tepkisi geldi.

Reuters'e konuşan Turizm Bakanı Nasır, “Slogan cesur, çünkü Lübnanlıların uçlarda yaşaması adettendir. Her şeyde aşırıyız. Aşkta, nefrette, vatanseverlikte. Her şeyi en ucuna kadar götürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

2020 LÜBNAN İÇİN ZOR GEÇTİ

Lübnan ekonomisinin temel taşlarından birini turizm oluşturuyor.

2018'de 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Lübnan, 2019 sonundan beri turist sayısında büyük düşüş yaşadı, 2020'de sadece birkaç yüz bin turist ağırladı.

Yüzlerce otel ve restoranın kapanmasıyla gıda, içki, otel sanayinde binlerce çalışan işsiz kaldı.