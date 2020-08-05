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    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları

    Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 06:00
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 06:00
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    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde yer alan bir depoda gerçekleşen patlama, kentin birçok bölgesi sarstı.

    Lübnanlı bir baba, patlamanın meydana geldiği sırada panik içinde kucakladığı oğlu için güvenli bir yer aradı.

    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları #1

    MASANIN ALTINA SAKLADI

    Baba, kucakladığı oğlunu can havliyle masanın altına saklayarak korumaya çalıştı.

    Babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları VİDEO


    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları #2

    Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları #3

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