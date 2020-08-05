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Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde yer alan bir depoda gerçekleşen patlama, kentin birçok bölgesi sarstı.

Lübnanlı bir baba, patlamanın meydana geldiği sırada panik içinde kucakladığı oğlu için güvenli bir yer aradı.





MASANIN ALTINA SAKLADI

Baba, kucakladığı oğlunu can havliyle masanın altına saklayarak korumaya çalıştı.

Babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lübnanlı babanın patlamada çocuğunu koruma anları VİDEO









