Lübnanlı Bakan Name, görevini devrederken gözyaşlarını tutamadı

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde Raul Name'nin gözyaşları, sosyal medyada gündem oldu.

Lübnan'da yeni hükümet görevi devralıyor.

Geçen yıl başkent Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamadan sonra istifa eden Hassan Diyab hükümeti, 13 aydır geçici olarak sürdürdüğü görevi Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni kabineye devrediyor.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Beyrut'taki bakanlıklarda sabah saatlerinde başlayan devir teslim törenleri devam ederken, Ekonomik ve Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Bakan Name, görevi Emin Selam'a devrederken yaptığı konuşmada Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamada yaşamını yitirenleri andı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Name'nin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.

Lübnanlı Bakan Raul Name görevini gözyaşlarıyla devretti ViDEO

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

200'DEN FAZLA CAN KAYBI

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.