Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga

Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga

Ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimleri için Suriye Büyükelçiliğine oy kullanmaya giden Suriyeliler, yolda konvoy oluşturup slogan attı. Lübnanlılar trafiğe tepki gösterince kavga çıktı.

Suriye’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için farklı ülkelerdeki Suriye vatandaşları, büyükelçiliklere giderek oy kullanmaya başladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliğe giderken yolda konvoy oluşturdu.

ESAD’IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Suriye bayrağı açan şahıslar, bir yandan da Beşar Esad’ın fotoğraflarını taşıyarak sloganlar attı.

Çevrede bulunan Lübnan vatandaşları, trafiğe sebep oldukları gerekçesi ile Suriyelilere tepki gösterdi.

Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Ekiplerin müdahalesi ile kavga eden Lübnanlılar ile Suriyeliler dağıldı.

Birçok araçta maddi hasar meydana gelirken, kavga anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.