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- Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga
Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga
- İHA
- 20.05.2021 - 15:36
- Güncelleme : 20.05.2021 - 16:21
Suriye’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için farklı ülkelerdeki Suriye vatandaşları, büyükelçiliklere giderek oy kullanmaya başladı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliğe giderken yolda konvoy oluşturdu.
ESAD’IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR
Suriye bayrağı açan şahıslar, bir yandan da Beşar Esad’ın fotoğraflarını taşıyarak sloganlar attı.
Çevrede bulunan Lübnan vatandaşları, trafiğe sebep oldukları gerekçesi ile Suriyelilere tepki gösterdi.
Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Ekiplerin müdahalesi ile kavga eden Lübnanlılar ile Suriyeliler dağıldı.
Birçok araçta maddi hasar meydana gelirken, kavga anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.