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    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga

    Ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimleri için Suriye Büyükelçiliğine oy kullanmaya giden Suriyeliler, yolda konvoy oluşturup slogan attı. Lübnanlılar trafiğe tepki gösterince kavga çıktı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 16:21
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    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga

    Suriye’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için farklı ülkelerdeki Suriye vatandaşları, büyükelçiliklere giderek oy kullanmaya başladı.

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliğe giderken yolda konvoy oluşturdu.

    ESAD’IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

    Suriye bayrağı açan şahıslar, bir yandan da Beşar Esad’ın fotoğraflarını taşıyarak sloganlar attı.

    Çevrede bulunan Lübnan vatandaşları, trafiğe sebep oldukları gerekçesi ile Suriyelilere tepki gösterdi.

    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Ekiplerin müdahalesi ile kavga eden Lübnanlılar ile Suriyeliler dağıldı.

    Birçok araçta maddi hasar meydana gelirken, kavga anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga #1

    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga #2

    Lübnanlılar ile Suriyeliler arasında trafik ortasında kavga #3

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