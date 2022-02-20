Lufthansa, Ukrayna'ya uçuşları askıya alacak

Olası Rus saldırısına işaret eden Alman hava yolu firması, güvenlik nedeniyle iki noktaya uçuşları durduracağını açıkladı.

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaların ardından uçuş iptallerine ilişkin karar aldı.

Lufthansa, işgal endişeleri nedeniyle başkent Kiev'e uçuşları pazartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

UÇUŞLARI DURDURMA KARARI

Ayrıca şirket, Karadeniz'de önemli bir liman olan Odessa'ya uçuşları da durduracağını duyurdu.

Açıklamada, "Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir." denildi.

GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ İDDİASI

İngitere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını öne sürmüştü.

Geçen hafta, Hollandalı hava yolu KLM de söylentilerin gölgesinde Kiev'e uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

"YENİDEN REZERVASYON YAPILACAK"

BBC'nin haberine göre, Lufthansa, pazar günü uçuşları gerçekleştireceğini söyledi. Kararın, şubat ayının sonuna kadar uygulanması bekleniyor.

Durumu yakından izlemeye devam ettiğini belirten söz konusu şirket, ulusal ve uluslararası yetkililerle temas halinde olduğunu kaydetti. "Etkilenen yolculara alternatif uçuş bağlantıları hakkında bilgi verilecek ve yeniden rezervasyon yapılacak." bilgisi paylaşıldı.

"RUS SALDIRISI OLURSA..."

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Ukrayna'yı terk etmeleri yönünde uyardı. Açıklamada, "Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olursa, Alman vatandaşlarına yardım etme seçenekleri çok sınırlı." ifadesi kullanıldı.