Lukaşenko: Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacağız Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacakları uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın tarafını tutan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ne kadar ileri gidebileceklerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda, Belarus ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak amacıyla nükleer silahların hangi koşullarda kullanılabileceğini detaylandırdı.

Lukaşenko, Belarus'a yönelik herhangi bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de nükleer silah kullanma koşullarını belirleyen "nükleer doktrin değişikliği" hakkında yaptığı açıklamaların kendisini desteklediğini vurguladı.

"SINIRLARIMIZ İHLAL EDİLİRSE, NÜKLEER SİLAHLARI KULLANIRIZ"

Belarus’un batı sınırlarında ABD ve Polonya askerlerinin konuşlandığını belirten Lukaşenko, "Eğer bize saldırırlarsa, nükleer silahları kullanma kararı alacağız. Cevap verme imkanları olacaktır" dedi. Böyle bir durumda Rusya’nın da aynı şekilde karşılık vereceğini belirten Lukaşenko,

Bu, dünya savaşına yol açabilir. Batı'nın bu durumu istemediğini düşünüyorum; buna hazır değiller. Ancak, devlet sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer bu sınırları ihlal ederlerse, derhal karşılık vereceğiz. Bu konuda açık ve dürüstüm.

şeklinde konuştu.

PUTİN'DEN "NÜKLEER SAVAŞ" UYARISI

Öte yandan, Putin, "nükleer caydırıcılık" konulu Güvenlik Konseyi toplantısında, nükleer güce sahip olmayan bir devletin, nükleer güce sahip bir ülkenin desteğiyle Rusya'ya saldırısının ortak bir tehdit olarak değerlendirileceğini dile getirdi. Putin,

Rusya ve Belarus'a karşı bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturması bu kapsama dahildir.

ifadelerini kullandı.

Rusya, geçen yıl yaz aylarında Belarus'a belirsiz sayıda nükleer başlıklı füzeyi konuşlandırmıştı.