Euro
15.63
-0.07%
Dolar
14.18
0.49%
Altın
883.47
0.49%
Borsa
2013
-0.52%
Bitcoin
590.388
-4.34%
BTXN Coin
36.96
-0.61%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada

    Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, trenlerle güvenli noktalara gidebilmenin gayretini sürdürüyor.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada

    Ukrayna'daki siviller, yaşanan çatışmalardan kaçarak, ülkenin batısına doğru ilerliyor.

    Siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor.

    Ukraynalıların trenlerle umuda yolculuğu devam ederken tren istasyonu, hem Lviv'e gelerek mutluluk yaşayanlara hem de Lviv'den ayrılmak isteyip gidemeyenlerin hüznüne ev sahipliği yapıyor.

    LVİV TREN İSTASYONUNDA YOĞUNLUK

    Rusya’nın Ukrayna saldırıları binlerce kişiyi evinden ayırıyor ve trenlerin kesişme noktası ise Lviv şehri. Rusya saldırıları öncesinde ülkenin en güvenli kentlerinden biri olarak gösterilen söz konusu nokta, tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor.

    Tren istasyonunda endişeli bir hava hakim olurken, insanlar istasyon içerisinde bir noktada saatlerce bekleyerek aralıklarla gelen trenlere binmeye çalışıyor.

    SİVİLLERİN GÖZYAŞLARI

    Sınıra ulaşmak ise günler sürüyor. Çocukları kucağında, yerde bekleyen birçok sivil, yaşadıkları nedeniyle gözyaşlarına boğuluyor.

    Hem hüznün hem de kentten ayrılabilmenin mutluluğunun yaşandığı tren istasyonunda farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Lviv'den ayrılacak trene binemeyenler ise üzüntülü bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada FOTO GALERi

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #1

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #2

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #3

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #4

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #5

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #6

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #7

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #8

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #9

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #10

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #11

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #12

    Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada #13


    İlginizi Çekebilir

    Mart ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?
    Gündem

    Mart ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerini hedef aldı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerini hedef aldı

    Görüş Bildir