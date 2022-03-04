Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada

Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, trenlerle güvenli noktalara gidebilmenin gayretini sürdürüyor.

Ukrayna'daki siviller, yaşanan çatışmalardan kaçarak, ülkenin batısına doğru ilerliyor.

Siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor.

Ukraynalıların trenlerle umuda yolculuğu devam ederken tren istasyonu, hem Lviv'e gelerek mutluluk yaşayanlara hem de Lviv'den ayrılmak isteyip gidemeyenlerin hüznüne ev sahipliği yapıyor.

LVİV TREN İSTASYONUNDA YOĞUNLUK

Rusya’nın Ukrayna saldırıları binlerce kişiyi evinden ayırıyor ve trenlerin kesişme noktası ise Lviv şehri. Rusya saldırıları öncesinde ülkenin en güvenli kentlerinden biri olarak gösterilen söz konusu nokta, tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor.

Tren istasyonunda endişeli bir hava hakim olurken, insanlar istasyon içerisinde bir noktada saatlerce bekleyerek aralıklarla gelen trenlere binmeye çalışıyor.

SİVİLLERİN GÖZYAŞLARI

Sınıra ulaşmak ise günler sürüyor. Çocukları kucağında, yerde bekleyen birçok sivil, yaşadıkları nedeniyle gözyaşlarına boğuluyor.

Hem hüznün hem de kentten ayrılabilmenin mutluluğunun yaşandığı tren istasyonunda farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Lviv'den ayrılacak trene binemeyenler ise üzüntülü bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor.

Lviv tren istasyonunda umut ve hüzün bir arada FOTO GALERi





