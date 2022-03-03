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    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım

    Ukrayna askerlerine destek vermek için kolları sıvayan Lvivli kadınlar, uyku tulumu dikiyor. Kadınlar askerler için ayrıca çok sayıda askeri kıyafet de üretmeye çalışıyor.
    • AA
    • 03.03.2022 - 18:04
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    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna ordusuna yardım etmek isteyen Lvivli kadınlar, terzi atölyesinde uyku tulumu dikerek askerlerini soğuktan korumaya çalışıyor.

    Bir alışveriş merkezinin içindeki küçük dükkanda toplanan kumaşlar, gönüllü kadınlar tarafından dikilerek cepheye gönderiliyor.

    “BU UKRAYNALILARIN İLK BÜTÜNLEŞMESİ DEĞİL”

    Lvivli kadınlar, fabrikaların çalışamaz hale geldiğini ve tekstil tedariki konusunda sıkıntı yaşasalar da Ukrayna askerlerine desteği kesmeyeceklerini söyledi.

    Tüm Ukrayna'nın “tek yürek” olduğunu belirten gönüllü Yuliya Kokoıachuk, “Bu Ukraynalıların ilk bütünleşmesi değil. Zaten iki kez devrim yaşadık ve şu anda ise savaş var. Başka bir şansımız yok. Bir arada olmaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

    Lvivli kadınlar, Ukrayna ordusu için uyku tulumu dikiyor VİDEO

    ASKERİ KIYAFET DE DİKİLİYOR

    Ev hanımı ve farklı mesleklerden olan kadınlar, uyku tulumu haricinde çok sayıda askeri kıyafeti de üretmeye çalışıyor.

    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım #1

    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım #2

    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım #3

    Lvivli kadınlardan, Ukrayna ordusuna yardım #4


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