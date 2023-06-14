Lyon Belediyesi’nden ekoseksüelliğe maddi destek Doğa ile ilgili her şeye haz duyan ekoseksüel grupların önünü açan Lyon Belediyesi, para desteği vermeye başladı. Bu destek, binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Grubun tanıtım videosu ise izleyenleri dehşete düşürdü.

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Bizzat doğa ile hemhal olmaktan zevk alıyor, ağaçları kucaklıyor, toprağı okşuyor, ormanda çırılçıplak koşuyor, çınar ağacına sürtünüyor, çimenlerin üzerinde kendilerinden geçiyorlar.

Cinsel ilişki ihtiyacında ise çimenden yapılma ağılıklar takıp tabiatı soluyor, şelalelerden tahrik olup, suyun içinde garip bir ruh haline kapılıyorlar.

Doğaya karşı dayanılmaz bir arzu ve şevk duyuyor, bunu da her gün hissediyorlar.

Lyon Belediyesi, maddi destek sağlıyor

Suya, nehre, ağaca, çimene, şelaleye, denize vesaire akla gelebilecek her şeye aşık olabiliyorlar.

Doğa ile ilgili her şey kendilerinden geçmeleri için yeterli olan bu gruplar, yaşanan duygu durumunu da “ekoseksüellik” olarak adlandırıyor.

Fransa’nın Lyon Belediyesi, ekoseksüelliğe sağladığı kültürel maddi destek ile tartışma konusu oldu.

Dehşete düşüren video

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran belediyeye eleştiriler yükselirken, bir tanıtım videosu, işin sapkınlık boyutunu gözler önüne serdi.

Birkaç saat içerisinde yüz binlerce internet kullanıcısına ulaşan görüntüde, ekoseksüelliği tanıtan tamamıyla çıplak kişilerin, aralarında çocukların da bulunduğu bir izleyici kitlesi önünde çevre ve cinsellik temalı gösteri yaptığı anlar yer aldı.

Tepkiler yükseldi

Lyon'un 2. Bölge Belediye Başkanı Pierre Oliver, çıplak gösteri için belediye tarafından sağlanan para yardımını kınadı.

Kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Nathalie Perrin-Gilbert ise geçen haziran başında yardımların verilmesi için "oy birliğiyle olumlu görüş" verildiğine dikkat çekti.