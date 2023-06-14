Bizzat doğa ile hemhal olmaktan zevk alıyor, ağaçları kucaklıyor, toprağı okşuyor, ormanda çırılçıplak koşuyor, çınar ağacına sürtünüyor, çimenlerin üzerinde kendilerinden geçiyorlar.
Cinsel ilişki ihtiyacında ise çimenden yapılma ağılıklar takıp tabiatı soluyor, şelalelerden tahrik olup, suyun içinde garip bir ruh haline kapılıyorlar.
Doğaya karşı dayanılmaz bir arzu ve şevk duyuyor, bunu da her gün hissediyorlar.
Lyon Belediyesi, maddi destek sağlıyor
Suya, nehre, ağaca, çimene, şelaleye, denize vesaire akla gelebilecek her şeye aşık olabiliyorlar.
Doğa ile ilgili her şey kendilerinden geçmeleri için yeterli olan bu gruplar, yaşanan duygu durumunu da “ekoseksüellik” olarak adlandırıyor.
Fransa’nın Lyon Belediyesi, ekoseksüelliğe sağladığı kültürel maddi destek ile tartışma konusu oldu.
Dehşete düşüren video
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran belediyeye eleştiriler yükselirken, bir tanıtım videosu, işin sapkınlık boyutunu gözler önüne serdi.
Birkaç saat içerisinde yüz binlerce internet kullanıcısına ulaşan görüntüde, ekoseksüelliği tanıtan tamamıyla çıplak kişilerin, aralarında çocukların da bulunduğu bir izleyici kitlesi önünde çevre ve cinsellik temalı gösteri yaptığı anlar yer aldı.
Tepkiler yükseldi
Lyon'un 2. Bölge Belediye Başkanı Pierre Oliver, çıplak gösteri için belediye tarafından sağlanan para yardımını kınadı.
Kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Nathalie Perrin-Gilbert ise geçen haziran başında yardımların verilmesi için "oy birliğiyle olumlu görüş" verildiğine dikkat çekti.