Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıktı Orban, katılım müzakere sürecini başlatma kararını alma taraftarı olmadığını söyledi. Macaristan lideri, "Ukrayna meselesinde anlaşmaya varmak istemiyorum" dedi.

ensonhaber.com

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine bir kez daha karşı çıktı.

"Ukrayna, şu anda Avrupa Birliği'nden bir ışık yılı uzakta." diyen Orban, bu tutumunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Fransa basınından Le Point'e konuşan Orban, Kiev ile AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasına karşı olduğunu yineledi.

"Katılım müzakere sürecini başlatma kararını alamayız"

Orban, Macaristan olarak, Ukrayna'nın hazır olmaması ve AB üzerindeki ekonomik etkisi nedeniyle katılım müzakerelerinin başlatılmasına karşı çıktığını dile getirdi:

Ukrayna, yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu bir şaka! Katılım müzakere sürecini başlatma kararını alamayız.

Tarım uyarısı: Sonuçları korkunç olur

Orban ayrıca, Ukrayna'yı kabul etmelerinin, AB bütçesine ilave maliyet getireceğini ve tarım politikası açısından da derin sonuçlar doğuracağını savundu:

Ukrayna önemli bir tarım sektörüne sahip büyük bir ülke. Bu tarımın Avrupa tarım sistemine girmesine izin verirseniz ertesi gün yok olur.



Tarımsal sübvansiyon sistemimizi dönüştürmeden bunların içeri girmesine izin veremeyiz. Sonuçları korkunç olur.

"Ukrayna meselesinde anlaşmaya varmak istemiyorum ama..."

Ancak Orban, diğer politika konularında "esneklik" sinyali verdi. Macaristan Başbakanı, Avrupa Komisyonu, ülkesine verilen 10 milyar euroyu serbest bıraksa bile tamamen katı davranıp davranmayacakları sorulduğunda şunları söyledi: