Macaristan Dışişleri Bakanı, Rusya'da nükleer enerji fuarına katıldı

Bakan Peter Szijjarto, Soçi’de uluslararası nükleer enerji fuarı Atomexpo 2022'ye katıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen uluslararası nükleer enerji fuarı Atomexpo 2022'ye katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından paylaşım yaptı.

Atomexpo'nun nükleer enerji endüstrisinin en önemli toplantılarından biri olduğunu belirten Szijjarto, küresel enerji krizi nedeniyle bir ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretebilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

AA’nın haberine göre; Szijjarto, bu yüzden Macaristan'daki Paks Nükleer Santrali'nin kilit rol oynadığını kaydetti.

''Paks Nükleer Santrali'nin genişletilmesi, Macaristan'ın çıkarınadır”

Szijjarto, diğer paylaşımında da Soçi'de Paks Nükleer Tesisi'nin genişletilmesi için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, ''Paks Nükleer Santrali'nin genişletilmesi, Macaristan'ın hem ulusal stratejik hem de ulusal güvenlik çıkarınadır. Sadece bir hafta arayla Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile görüşmemiz tesadüf değil.'' ifadelerini kullandı.